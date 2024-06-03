Стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные

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Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал лидером проката в России и СНГ за выходные

0:46
Кино

Фильм Дениса Гуляра "Манюня: Приключения в Москве" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные портала "Kinobusiness" за период с 30 мая по 2 июня.

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал лидером проката в России и СНГ за выходные
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что картина заработала 100,8 миллионов рублей. В ней приняли участие Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие актёры. По сюжету Манюня и её друзья отправляются на летние каникулы в столицу России.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" заработал более 300 миллионов рублей в прокате по состоянию на 2 июня.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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