Стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал лидером проката в России и СНГ за выходные

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Дениса Гуляра "Манюня: Приключения в Москве" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные портала "Kinobusiness" за период с 30 мая по 2 июня.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что картина заработала 100,8 миллионов рублей. В ней приняли участие Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие актёры. По сюжету Манюня и её друзья отправляются на летние каникулы в столицу России.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" заработал более 300 миллионов рублей в прокате по состоянию на 2 июня.