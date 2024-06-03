Владимир Машков стал актёром и режиссёром спектакля "Наследники"

Владимир Машков исполнил главную роль в спектакле, который сам поставил

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист России Владимир Машков поставил спектакль "Наследники" и исполнил в нём главную роль. Об этом пишут "Известия".

Фото: stroi.mos.ru by mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Премьера постановки состоялась в Театре Олега Табакова. В его основу легла пьеса Сергея Найдёнова "Дети Ванюшина", которая была написана в начале XX века. В спектакле Владимир Машков сыграл купца и отца большой семьи. По сюжету дети не любят главного героя. Их отношение отец компенсирует благодаря деньгам. Однако это не делает семью счастливой.

"Быть режиссёром и артистом одновременно — очень тяжёлая вещь, потому что твой мозг как бы разделяется. Когда ты режиссёр — сидишь в зале, смотришь спектакль, делаешь замечания. Но когда выходишь на сцену, уже не можешь контролировать процесс. Если будешь наблюдать за ним, вывалишься из роли", — признался народный артист РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Машков вряд ли станет работать в государственных органах.