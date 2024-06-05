Лучшим мультфильмом всех времен и народов признали этот советский мультик

Создатели "Ёжика в тумане" применили эффект из восточного театра теней

В мае 2003 года на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии советский мультипликатор Юрий Норштейн представил свой 10-минутный мультфильм "Ёжик в тумане", который был создан в 1975 году. Этот мультфильм, основанный на одноимённой сказке Сергея Козлова, был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов.

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Мультик рассказывает о Ёжике, который отправляется в гости к Медвежонку, чтобы попить чай с малиновым вареньем и посчитать звёзды. Однако по дороге Ёжик теряется в таинственном тумане и встречает множество необычных персонажей. В конце концов, Ёжик и Медвежонок воссоединяются, хотя понять точно, что происходит, сложно из-за аллегоричности произведения.

Для создания эффекта тумана в мультфильме "Ёжик в тумане" (1975) мультипликаторы использовали ярусные декорации, которые ранее применялись в восточном марионеточном театре теней. На прозрачную плёнку наносилась пыль, а под ней, на слое ниже, помещался персонаж. Чтобы "окунуть" персонажа в туман, стекло с ним отодвигали от туманного яруса. Конструкция состояла из восьми ярусов для разной "степени туманности". Вроде бы ничего сложного, но результат превзошёл все ожидания.