Лучшим мультфильмом всех времен и народов признали этот советский мультик

В мае 2003 года на Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии советский мультипликатор Юрий Норштейн представил свой 10-минутный мультфильм "Ёжик в тумане", который был создан в 1975 году. Этот мультфильм, основанный на одноимённой сказке Сергея Козлова, был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов.

Фото: YouTube канал Book Valist by Скриншот видео YouTube канала Book Valist is licensed under public domain