Стало известно, куда пропал Даниил Страхов, сыгравший главного сердцееда в "Бедной Насте"

Стало известно, куда пропал актёр из "Бедной Насти" Даниил Страхов

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

После выхода сериала "Бедная Настя" список популярных российских актёров-красавцев пополнился именем Даниила Страхова, который сыграл барона Корфа. Поклонники были уверены, что Страхов будет активно сниматься и дальше, однако после "Бедной Насти" он исчез так же внезапно, как и появился.

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Некоторые зрители считают, что Страхов завершил актёрскую карьеру, однако это не так. Он по-прежнему снимается, причём довольно много, но фильмы и сериалы с его участием малоизвестны, к тому же Страхову больше не предлагают крупных ролей.

Страхов снимался в сериалах "Знахарь", "Инкассаторы", "Семейный альбом" и других. Эти названия мало о чём говорят большинству зрителей. Смотрели их разве что самые преданные поклонники Страхова.

Те, кто помнят Даниила по роли сердцееда Корфа и видели актёра сейчас, отмечают, что он всё так же красив, и надеются, что однажды он вновь сыграет главную роль в не менее громком проекте, чем "Бедная Настя".