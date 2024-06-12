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Маринина пришла в шок, увидев Нагиева в сериале "Каменская": причина была вполне логичной

Маринина была возмущена участием Нагиева в сериале "Каменская"

1:11
Кино

Фильмы о Каменской принесли сплошные огорчения их автору Александре Марининой. Писательница видела, что большинство актёров не соответствуют тем образам, которые она описала в своих книгах. Не стал исключением и Дмитрий Нагиев. Маринина была недовольна его участием в сериале.

Маринина была возмущена участием Нагиева в сериале "Каменская"
Фото: flickr.com by Jennifer Boyer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Увидев Нагиева на экране, Маринина была в шоке. Она не смогла молчать и прямо заявила создателям сериала об их грубом ляпе, связанном с причёской актёра, исполняющего роль милиционера. Дело в том, что Нагиев в то время был длинноволосым, хотя сейчас это уже сложно представить.

Маринина указала режиссёру на то, что милиционеры должны носить короткие стрижки. Действительно, странно видеть на экране мужчину в погонах и с волосами, собранными в хвост, однако слова Марининой остались без внимания.

Писательница вздохнула с облегчением, когда Нагиев ушёл из сериала после первого сезона, однако позже он вернулся. Окончательно он покинул проект только после четвёртого сезона, поскольку его график стал слишком загруженным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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