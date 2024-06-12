Маринина пришла в шок, увидев Нагиева в сериале "Каменская": причина была вполне логичной

Маринина была возмущена участием Нагиева в сериале "Каменская"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильмы о Каменской принесли сплошные огорчения их автору Александре Марининой. Писательница видела, что большинство актёров не соответствуют тем образам, которые она описала в своих книгах. Не стал исключением и Дмитрий Нагиев. Маринина была недовольна его участием в сериале.

Фото: flickr.com by Jennifer Boyer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Увидев Нагиева на экране, Маринина была в шоке. Она не смогла молчать и прямо заявила создателям сериала об их грубом ляпе, связанном с причёской актёра, исполняющего роль милиционера. Дело в том, что Нагиев в то время был длинноволосым, хотя сейчас это уже сложно представить.

Маринина указала режиссёру на то, что милиционеры должны носить короткие стрижки. Действительно, странно видеть на экране мужчину в погонах и с волосами, собранными в хвост, однако слова Марининой остались без внимания.

Писательница вздохнула с облегчением, когда Нагиев ушёл из сериала после первого сезона, однако позже он вернулся. Окончательно он покинул проект только после четвёртого сезона, поскольку его график стал слишком загруженным.