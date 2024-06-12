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Лариса Гузеева могла бы стать женой актёра, сыгравшего Рому в "Вам и не снилось", если бы не вмешался его отец

Лариса Гузеева чуть не вышла замуж за Никиту Михайловского

1:26
Кино

Любовь с ранних лет занимала важное место в жизни Ларисы Гузеевой. Ещё в школе она сильно обожглась, и эта боль повлияла на её взрослую жизнь.

Лариса Гузеева чуть не вышла замуж за Никиту Михайловского
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Будучи школьницей, Гузеева пыталась обратить на себя внимание одноклассника, но он предпочёл ей другую девочку. Будущую актрису это очень ранило, и она, уже будучи взрослой, долго не могла поверить мужчинам, однако у неё всё равно были романы и несколько браков.

Впрочем, был случай, когда Гузеева готова была не думать о любви и выйти замуж без этого чувства. Её нелюбимым избранником был Никита Михайловский, сыгравший Рому в "Вам и не снилось". Михайловский тоже не был влюблён в Гузееву, но, чтобы помочь начинающей актрисе, сам предложил ей фиктивный брак.

Гузеева приехала в Ленинград из Оренбургской области. Ей нужна была городская прописка, и Михайловский готов был ей в этом помочь, однако вмешался его отец и заявил, что не будет помогать сыну, если тот фиктивно женится. Намного позже отец Михайловского узнал, что Никита хотел совершить добрый поступок по отношению к Гузеевой.

Сейчас актриса в третий раз замужем за давним другом Игорем Бухаровым. Он с юности был влюблён в Гузееву, но ей потребовались годы, чтобы понять, что он тот самый мужчина, которого она всегда ждала.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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