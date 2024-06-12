Зрители назвали лучшего Кощея советского и российского кино: это не Милляр

Когда речь заходит о Кощее Бессмертном, первым делом вспоминается Георгий Милляр. Нечистая сила в его исполнении выглядит устрашающе и одновременно вызывает смех, однако современные зрители назвали другого актёра, который, по их мнению, лучше всех сыграл Кощея.
Зрители оценили Константина Лавроненко, сыгравшего Кощея Бессмертного в фильме "Последний богатырь" и его продолжениях. Образ сказочного злодея в исполнении Лавроненко совершенно не похож на Милляра, однако пользователи Сети уверены, что именно это и придаёт особый шарм исполнителю.
Если Милляр в роли Кощея кажется высохшим скелетом с неестественным цветом лица, то Лавроненко выглядит вполне цветущим мужчиной. Именно это и зацепило поклонников "Последнего богатыря".
Также зрителям понравилось, что осовремененный Кощей умеет юморить, обладает силой воли и способен совершать подвиги.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?