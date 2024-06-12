Зрители назвали лучшего Кощея советского и российского кино: это не Милляр

Зрители назвали актёра, который лучше всех сыграл Кощея Бессмертного

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Когда речь заходит о Кощее Бессмертном, первым делом вспоминается Георгий Милляр. Нечистая сила в его исполнении выглядит устрашающе и одновременно вызывает смех, однако современные зрители назвали другого актёра, который, по их мнению, лучше всех сыграл Кощея.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigius Adrianus Haanen is licensed under Creative Commons CC0 License

Зрители оценили Константина Лавроненко, сыгравшего Кощея Бессмертного в фильме "Последний богатырь" и его продолжениях. Образ сказочного злодея в исполнении Лавроненко совершенно не похож на Милляра, однако пользователи Сети уверены, что именно это и придаёт особый шарм исполнителю.

Если Милляр в роли Кощея кажется высохшим скелетом с неестественным цветом лица, то Лавроненко выглядит вполне цветущим мужчиной. Именно это и зацепило поклонников "Последнего богатыря".

Также зрителям понравилось, что осовремененный Кощей умеет юморить, обладает силой воли и способен совершать подвиги.