Возвращение культовых мультфильмов: Pixar может возродить "В поисках Немо" и "Суперсемейку"

Pixar планирует перезапуск мультфильмов "В поисках Немо" и "Суперсемейка"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Анимационная студия Pixar собирается возродить две популярные франшизы — "В поисках Немо" и "Суперсемейка", как сообщает издание Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by tom.arthur is licensed under CC BY-SA 2.0

Вероятность перезапуска будет зависеть от кассовых сборов "Головоломки 2", премьера которой за рубежом состоится 14 июня. Кроме того, "Головоломка" получит отдельный сериал-спин-офф на Disney+.

"В поисках Немо" вышел в 2003 году и рассказывает о подводном мире, где отец-рыба ищет своего потерявшегося сына. В 2016 году вышел сиквел "В поисках Дори". Общие сборы двух фильмов составили 1,96 млрд долларов.

"Суперсемейка" дебютировала в 2004 году, а продолжение вышло в 2018 году. Совокупные сборы составили 1,87 млрд долларов.