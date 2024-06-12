Вместо Яковлевой в "Интердевочке" должна была сниматься звезда польского кино

Драма "Интердевочка" помогла развитию карьеры начинающей на тот момент актрисы Елены Яковлевой. Она исполнила смелую роль представительницы древнейшей профессии, которая выходит замуж за иностранца в надежде на лучшую жизнь, но понимает впоследствии, что это не сделало её счастливой.
Можно сказать, что Яковлевой повезло попасть в этот фильм: изначально Пётр Тодоровский хотел, чтобы в нём снялась польская актриса Катажина Фигура, которая в 80-е была одной из главных звёзд в родной стране.
Неудивительно, что у Фигуры был плотный график. Она пыталась высвободить время для съёмок в "Интердевочке", но так и не смогла. Тодоровский некоторое время её ждал, но потом понял, что нужно искать другую актрису.
Выбор режиссёра пал на Яковлеву. Она прекрасно справилась со своей ролью и до сих пор остаётся востребованной актрисой, как и Фигура, которая по-прежнему снимается в польских фильмах и в основном играет женщин с непростой судьбой.
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