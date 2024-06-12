Вместо Яковлевой в "Интердевочке" должна была сниматься звезда польского кино

Яковлеву пригласили в "Интердевочку", потому что другая актриса была занята

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Драма "Интердевочка" помогла развитию карьеры начинающей на тот момент актрисы Елены Яковлевой. Она исполнила смелую роль представительницы древнейшей профессии, которая выходит замуж за иностранца в надежде на лучшую жизнь, но понимает впоследствии, что это не сделало её счастливой.

Фото: flickr.com by Janusz Leszczynski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Можно сказать, что Яковлевой повезло попасть в этот фильм: изначально Пётр Тодоровский хотел, чтобы в нём снялась польская актриса Катажина Фигура, которая в 80-е была одной из главных звёзд в родной стране.

Неудивительно, что у Фигуры был плотный график. Она пыталась высвободить время для съёмок в "Интердевочке", но так и не смогла. Тодоровский некоторое время её ждал, но потом понял, что нужно искать другую актрису.

Выбор режиссёра пал на Яковлеву. Она прекрасно справилась со своей ролью и до сих пор остаётся востребованной актрисой, как и Фигура, которая по-прежнему снимается в польских фильмах и в основном играет женщин с непростой судьбой.