Дени Вильнёв расстроился, так как "Дюна 2" до сих пор лидирует по кассовым сборам

Режиссёр Дени Вильнёв расстроился, так как его проект "Дюна 2" до сих пор является самым кассовым фильмом года. Об этом пишет портал "Yahoo!".
Картина Дени Вильнёва заработала 711 миллионов долларов в своём прокате. Режиссёр выразил надежду, что скоро появятся и другие успешные проекты.
"Я разочарован тем, что по-прежнему остаюсь номером 1 с "Дюной 2". Надеюсь, скоро будут и другие успешные фильмы в прокате. Надеюсь, что этим летом кассовые сборы будут намного лучше, чем в начале года", — сообщил Дени Вильнёв.
По сюжету "Дюны 2" главный герой Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, чтобы стать Муад Дибом. При этом он пытается предотвратить наступление войны.
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