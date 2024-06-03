Дени Вильнёв расстроился, так как "Дюна 2" до сих пор лидирует по кассовым сборам

Дени Вильнёв расстроился из-за успеха фильма "Дюна 2"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Дени Вильнёв расстроился, так как его проект "Дюна 2" до сих пор является самым кассовым фильмом года. Об этом пишет портал "Yahoo!".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Картина Дени Вильнёва заработала 711 миллионов долларов в своём прокате. Режиссёр выразил надежду, что скоро появятся и другие успешные проекты.

"Я разочарован тем, что по-прежнему остаюсь номером 1 с "Дюной 2". Надеюсь, скоро будут и другие успешные фильмы в прокате. Надеюсь, что этим летом кассовые сборы будут намного лучше, чем в начале года", — сообщил Дени Вильнёв.

По сюжету "Дюны 2" главный герой Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, чтобы стать Муад Дибом. При этом он пытается предотвратить наступление войны.