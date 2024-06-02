Релиз "Головоломки 2" на стриминговых платформах запланирован на 22 сентября

Журналисты из Bloomberg сообщили, что мультфильм "Головоломка 2" не будет доступен на стриминговых сервисах до сентября. Сначала анимационный фильм покажут в кинотеатрах в течение 100 дней. Таким образом, онлайн-премьера состоится только 22 сентября.
Этот длительный период обусловлен стремлением Disney вернуть зрителей в кинотеатры на фильмы Pixar. Во время пандемии COVID-19 студийные проекты начали выходить на Disney+, что значительно снизило кассовые сборы компании.
Режиссёром "Головоломки 2" стал Келси Манн, который также работал над "Хорошим динозавром". Сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов, автор истории первой части. Ранее создатели утверждали, что продолжение будет в значительной степени посвящено социальной тревожности.
Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 14 июня.
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