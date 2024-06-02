Актёр Андрей Чернышов рассказал, что 5 месяцев назад у него родился ребёнок

Актёр Андрей Чернышов признался, что 5 месяцев назад стал отцом сына Николая. Об этом пишет издание "StarHit".
Андрей Чернышов пожелал, чтобы каждый человек ощутил в своей жизни радость от рождения ребёнка.
"Это такие... очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за всё", — заявил актёр.
При этом он отметил, что во всём старается помогать своей жене Марии Добржинской, которая находится в декрете. Актёр также заверил, что супруга может скоро вернуться на сцену театра.
Напомним, что Андрей Чернышов сделал предложение Марии Добржинской в 2016 году. В 2017-м пара зарегистрировала свой брак.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.