Создатель "Чёрного зеркала" Чарли Брукер раскрыл планы на новые сезоны и возможный сиквел USS Callister

На этой неделе создатель сериала "Чёрное зеркало" Чарли Брукер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе беседы он заверил, что шоу получит ещё "много сезонов".
"Я пойму, когда придёт время закрывать сериал — когда-нибудь это станет для меня очевидным. Однако сейчас я готов заявить, что останусь здесь надолго и никуда уходить не собираюсь", — сказал Брукер.
"Чёрное зеркало" — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.
Премьера седьмого сезона сериала состоится в 2025 году.
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