Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова боится совершить ошибку после знакомства с другом дочери
Блогер рассказала, как защититься от жары и высокой влажности в ОАЭ
Онлайн-премьера мультфильма "Головоломка 2" состоится только в сентябре
Рецепт вкусного смузи из банана и тыквенных семечек
Эксперты объяснили правила торговли личным урожаем
Как избавиться от колорадского жука с помощью баклажанов?
Дизайнер посоветовал, как выбрать идеальный коврик для ванной
Сердце и физические нагрузки
В ГИБДД назвали 3 неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Создатель "Чёрного зеркала" Чарли Брукер раскрыл планы на новые сезоны и возможный сиквел USS Callister

Чарли Брукер раскрыл планы на продолжение сериала "Чёрное зеркало"

0:48
Кино

На этой неделе создатель сериала "Чёрное зеркало" Чарли Брукер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе беседы он заверил, что шоу получит ещё "много сезонов".

Чарли Брукер раскрыл планы на продолжение сериала "Чёрное зеркало"
Фото: flickr.com by Lindsay Silveira is licensed under CC BY-ND 2.0

"Я пойму, когда придёт время закрывать сериал — когда-нибудь это станет для меня очевидным. Однако сейчас я готов заявить, что останусь здесь надолго и никуда уходить не собираюсь", — сказал Брукер.

"Чёрное зеркало" — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Премьера седьмого сезона сериала состоится в 2025 году.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Последние материалы
В ГИБДД назвали 3 неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Главе РФС Дюкову хотелось бы, чтобы сильные футболисты оставались в России
Что делать, если собака постоянно убегает: есть 3 причины
Японские ученые представили миру космический спутник из дерева
Настя Ивлеева открывает бар с азиатской кухней
Почему кошки так любят коробки
Стоит ли возвращать деньги страховой, если застрахованный питомец пропадал и нашёлся?
Российская теннисистка Потапова уступила первой ракетке мира
Чарли Брукер раскрыл планы на продолжение сериала "Чёрное зеркало"
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников