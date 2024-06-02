Создатель "Чёрного зеркала" Чарли Брукер раскрыл планы на новые сезоны и возможный сиквел USS Callister

Чарли Брукер раскрыл планы на продолжение сериала "Чёрное зеркало"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

На этой неделе создатель сериала "Чёрное зеркало" Чарли Брукер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе беседы он заверил, что шоу получит ещё "много сезонов".

Фото: flickr.com by Lindsay Silveira is licensed under CC BY-ND 2.0

"Я пойму, когда придёт время закрывать сериал — когда-нибудь это станет для меня очевидным. Однако сейчас я готов заявить, что останусь здесь надолго и никуда уходить не собираюсь", — сказал Брукер.

"Чёрное зеркало" — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Премьера седьмого сезона сериала состоится в 2025 году.