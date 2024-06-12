Поймут только те, кто читали "Гарри Поттера": что не так с профессором Снеггом в фильме

Фильмы про Гарри Поттера обрели не меньшую популярность, чем книга, однако те зрители, которые внимательно читали романы серии, заметили, что в экранном образе профессора Северуса Снегга есть значительное расхождение с тем образом, который описала Джоан Роулинг.
Профессора Снегга сыграл Алан Рикман. Большинство зрителей сходятся во мнении о том, что он прекрасно передал характер самого сложного и противоречивого героя саги. Теперь уже трудно представить кого-то другого на месте Рикмана, однако некоторые зрители хорошо помнят о том, как не похож он на книжного персонажа.
В романе Снеггу было всего 30 лет. Это не помешало ему уже в таком молодом возрасте получить звание профессора, однако на момент съёмок Рикману уже было 50 лет.
Создатели фильма даже не пытались подмолодить актёра. Он появился на экране таким, каким он был на самом деле, но, несмотря на это, он блестяще справился со сложной и интересной ролью.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?