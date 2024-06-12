Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно наносить кондиционер на волосы: пошаговое руководство
Тренер назвал упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук
Live Science назвал Якутск самым холодным городом в мире с морозами -60 C°
Скачки атмосферного давления могут провоцировать химические изменения в мозге
Клубничное семифредо: нежное домашнее ягодное мороженое со сливками
Финские власти выявили опасные объекты недвижимости россиян
Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки
Летние пожары автомобилей: советы эксперта по предотвращению возгораний
The Conversation: беженцев из Помпей и Геркуланума приняли в соседних городах
Поймут только те, кто читали "Гарри Поттера": что не так с профессором Снеггом в фильме

Северус Снегг в книге отличается от того, каким он вышел на экране

1:04
Кино

Фильмы про Гарри Поттера обрели не меньшую популярность, чем книга, однако те зрители, которые внимательно читали романы серии, заметили, что в экранном образе профессора Северуса Снегга есть значительное расхождение с тем образом, который описала Джоан Роулинг.

Северус Снегг в книге отличается от того, каким он вышел на экране
Фото: flickr.com by Karen Roe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Профессора Снегга сыграл Алан Рикман. Большинство зрителей сходятся во мнении о том, что он прекрасно передал характер самого сложного и противоречивого героя саги. Теперь уже трудно представить кого-то другого на месте Рикмана, однако некоторые зрители хорошо помнят о том, как не похож он на книжного персонажа.

В романе Снеггу было всего 30 лет. Это не помешало ему уже в таком молодом возрасте получить звание профессора, однако на момент съёмок Рикману уже было 50 лет.

Создатели фильма даже не пытались подмолодить актёра. Он появился на экране таким, каким он был на самом деле, но, несмотря на это, он блестяще справился со сложной и интересной ролью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки
Летние пожары автомобилей: советы эксперта по предотвращению возгораний
The Conversation: беженцев из Помпей и Геркуланума приняли в соседних городах
Как исправить ошибки в полисе ОСАГО и избежать отказа в страховой выплате
Оман планирует четырёхкратный рост турпотока из России в 2024 году
Сергей Соседов довел солистку группы "Стрелки" до слез на шоу "ВИА Суперстар"
Всего 3 удобрения для отличного урожая томатов
Законодатели Норвегии разработали новый “налог на выезд” для богачей
Американские учёные выяснили, что кето-диета способствует клеточному старению органов
Фолиевая кислота предотвращает анемию и снижает высокий холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников