Поймут только те, кто читали "Гарри Поттера": что не так с профессором Снеггом в фильме

Северус Снегг в книге отличается от того, каким он вышел на экране

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильмы про Гарри Поттера обрели не меньшую популярность, чем книга, однако те зрители, которые внимательно читали романы серии, заметили, что в экранном образе профессора Северуса Снегга есть значительное расхождение с тем образом, который описала Джоан Роулинг.

Фото: flickr.com by Karen Roe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Профессора Снегга сыграл Алан Рикман. Большинство зрителей сходятся во мнении о том, что он прекрасно передал характер самого сложного и противоречивого героя саги. Теперь уже трудно представить кого-то другого на месте Рикмана, однако некоторые зрители хорошо помнят о том, как не похож он на книжного персонажа.

В романе Снеггу было всего 30 лет. Это не помешало ему уже в таком молодом возрасте получить звание профессора, однако на момент съёмок Рикману уже было 50 лет.

Создатели фильма даже не пытались подмолодить актёра. Он появился на экране таким, каким он был на самом деле, но, несмотря на это, он блестяще справился со сложной и интересной ролью.