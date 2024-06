Александр Петров блестяще исполнил роль писатели Николая Гоголя, но продолжения киноистории не будет

Фильмы о писателе Николае Гоголе с Александром Петровым завоевали симпатии российских зрителей. Даже самые взыскательные киноманы отметили высокое качество работы. Петров смотрелся на экране так, будто сам писатель сошёл с портрета. Актёр позже признавался, что ему очень понравился образ Гоголя, за исключением ненавистных усиков, которые всё портили.

Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev is licensed under CC BY-SA 4.0