Александр Петров блестяще исполнил роль писатели Николая Гоголя, но продолжения киноистории не будет

Александр Петров о роли Гоголя: почему не будет продолжения фильмов

Фильмы о писателе Николае Гоголе с Александром Петровым завоевали симпатии российских зрителей. Даже самые взыскательные киноманы отметили высокое качество работы. Петров смотрелся на экране так, будто сам писатель сошёл с портрета. Актёр позже признавался, что ему очень понравился образ Гоголя, за исключением ненавистных усиков, которые всё портили.

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Сейчас разочаровывает лишь одно — продолжения, скорее всего, не будет. Причина в категорическом отказе Петрова, исполнившего главную роль. В интервью на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" он заявил, что в этой истории уже всё сказано. Актёр также считает чудом, что удалось снять три фильма из материала, который изначально планировался как сериал, с соответствующим бюджетом и качеством.

Тем не менее, есть один нюанс. Если появятся значительные средства на декорации, спецэффекты и актёрский состав, Петров готов подумать о возвращении к роли.