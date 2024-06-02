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Александр Петров блестяще исполнил роль писатели Николая Гоголя, но продолжения киноистории не будет

Александр Петров о роли Гоголя: почему не будет продолжения фильмов

Кино

Фильмы о писателе Николае Гоголе с Александром Петровым завоевали симпатии российских зрителей. Даже самые взыскательные киноманы отметили высокое качество работы. Петров смотрелся на экране так, будто сам писатель сошёл с портрета. Актёр позже признавался, что ему очень понравился образ Гоголя, за исключением ненавистных усиков, которые всё портили.

Александр Петров о роли Гоголя: почему не будет продолжения фильмов
Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev is licensed under CC BY-SA 4.0

Сейчас разочаровывает лишь одно — продолжения, скорее всего, не будет. Причина в категорическом отказе Петрова, исполнившего главную роль. В интервью на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" он заявил, что в этой истории уже всё сказано. Актёр также считает чудом, что удалось снять три фильма из материала, который изначально планировался как сериал, с соответствующим бюджетом и качеством.

Тем не менее, есть один нюанс. Если появятся значительные средства на декорации, спецэффекты и актёрский состав, Петров готов подумать о возвращении к роли.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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