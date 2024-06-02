Премьера тизер-трейлера долгожданного продолжения культовой франшизы "Возвращение в Сайлент Хилл"

Вышел тизер-трейлер нового фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Появился первый тизер-трейлер долгожданного продолжения культовой киносаги — фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл".

Фото: flickr.com by Inside the Magic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Премьера тизера состоялась на официальной странице компании Konami, создателя знаменитой видеоигры "Silent Hill" и множества её продолжений и спин-оффов, сообщает издание "Новости кино".

Фильм основан на видеоигре "Silent Hill 2" 2001 года. В главных ролях снялись Джереми Ирвин (в роли Джеймса Сандерленда) и Ханна Эмили Андерсон (в роли его возлюбленной Мэри). Режиссёром фильма выступил Кристоф Ганс, который также снимал предыдущие экранизации.

По сюжету, главный герой Джеймс получает загадочное письмо, призывающее его вернуться в Сайлент Хилл на поиски потерянной любви. Вернувшись, он обнаруживает, что когда-то знакомый ему город полностью изменился и наполнен ужасающими образами, как знакомыми, так и новыми. Это заставляет его сомневаться в собственном рассудке, пытаясь осознать реальность и выстоять достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.