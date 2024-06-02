Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно "посидеть на дорожку" перед поездкой: история и мифы
Как избавиться от муравьёв на пионах?
Инженеры создали устройство для очистки воздуха мхом
Эспандер: пробуем укрепить руки
Узнаем о полезных свойствах папаина
С 1 сентября 2024 года изменятся требования к автомобильным аптечкам
Ожидания и реальность: эксперты рассказали, как распознать недобросовестные отели
Группировка "Отважных" ВС РФ освободила село Уманское в ДНР
Дизайнер рассказала, как выбрать ковер на стену
Премьера тизер-трейлера долгожданного продолжения культовой франшизы "Возвращение в Сайлент Хилл"

Вышел тизер-трейлер нового фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл"

1:13
Кино

Появился первый тизер-трейлер долгожданного продолжения культовой киносаги — фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл".

Вышел тизер-трейлер нового фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл"
Фото: flickr.com by Inside the Magic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Премьера тизера состоялась на официальной странице компании Konami, создателя знаменитой видеоигры "Silent Hill" и множества её продолжений и спин-оффов, сообщает издание "Новости кино".

Фильм основан на видеоигре "Silent Hill 2" 2001 года. В главных ролях снялись Джереми Ирвин (в роли Джеймса Сандерленда) и Ханна Эмили Андерсон (в роли его возлюбленной Мэри). Режиссёром фильма выступил Кристоф Ганс, который также снимал предыдущие экранизации.

По сюжету, главный герой Джеймс получает загадочное письмо, призывающее его вернуться в Сайлент Хилл на поиски потерянной любви. Вернувшись, он обнаруживает, что когда-то знакомый ему город полностью изменился и наполнен ужасающими образами, как знакомыми, так и новыми. Это заставляет его сомневаться в собственном рассудке, пытаясь осознать реальность и выстоять достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
На Харьковском направлении контрнаступлением ВСУ даже не пахнет Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Последние материалы
Почему важно "посидеть на дорожку" перед поездкой: история и мифы
Вышел тизер-трейлер нового фильма ужасов "Возвращение в Сайлент Хилл"
Как избавиться от муравьёв на пионах?
Инженеры создали устройство для очистки воздуха мхом
Эспандер: пробуем укрепить руки
Узнаем о полезных свойствах папаина
С 1 сентября 2024 года изменятся требования к автомобильным аптечкам
Ожидания и реальность: эксперты рассказали, как распознать недобросовестные отели
Группировка "Отважных" ВС РФ освободила село Уманское в ДНР
Дизайнер рассказала, как выбрать ковер на стену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников