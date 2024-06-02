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На канале VMI Worldwide вышел трейлер детективного фильма "What Remains" со Стелланом Скарсгардом, вдохновлённого реальными событиями

Актёр Стеллан Скарсгард в новом трейлере детектива "What Remains"

0:49
Кино

На канале VMI Worldwide представлен трейлер детективного фильма "What Remains" с участием Стеллана Скарсгарда.

Актёр Стеллан Скарсгард в новом трейлере детектива "What Remains"
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld is licensed under CC BY 2.0

Фильм рассказывает историю пациента шведской психиатрической больницы по имени Мэдс Лейк, который начинает признаваться своему психиатру в совершённых убийствах. Сюжет ленты основан на реальных событиях.

В фильме также снялись Андреа Райзборо, Густаф Скарсгард, Милка Алрот, Эва Мадьяр, Чарли Петерссон, Даррен МакСтэй, Юсси Костамо, Антти Хонка, Слава Дугин и другие. Режиссёром проекта выступил Ран Хуан.

Цифровая премьера "What Remains" запланирована на 21 июня, ранее фильм демонстрировался только на кинофестивалях.

What Remains (2022) - Official Trailer | VMI Worldwide
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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