Актёр Чарли Ханнэм станет опытным вором в сериале "Криминал"

Звезда фильма "Джентльмены" Чарли Ханнэм примет участие в сериале "Криминал". Об этом пишет издание "Variety".
В проекте он исполнит роль опытного вора по имени Лео. Кроме Чарли Ханнэма в сериале сыграют Адриа Архона, Ричард Дженкинс и другие актёры. При этом отмечается, что производством ленты занимается компания "Amazon". В основу сценария "Криминала" положены произведения Эда Брубейкера и Шона Филлипса.
Дата премьеры, сроки производства ленты, а также детали сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что показы сериала состоятся в сервисе "Amazon Prime".
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