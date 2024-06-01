Актёр Чарли Ханнэм станет опытным вором в сериале "Криминал"

Звезда фильма "Джентльмены" Чарли Ханнэм примет участие в ленте "Криминал"

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Джентльмены" Чарли Ханнэм примет участие в сериале "Криминал". Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В проекте он исполнит роль опытного вора по имени Лео. Кроме Чарли Ханнэма в сериале сыграют Адриа Архона, Ричард Дженкинс и другие актёры. При этом отмечается, что производством ленты занимается компания "Amazon". В основу сценария "Криминала" положены произведения Эда Брубейкера и Шона Филлипса.

Дата премьеры, сроки производства ленты, а также детали сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что показы сериала состоятся в сервисе "Amazon Prime".