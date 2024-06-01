Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, появилась на похоронах матери вместе с супругом, которого она скрывала

Анна, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, появилась на похоронах матери в сопровождении мужа. Об этом пишут "Аргументы и Факты".
Издание отмечает, что девушка скрывала своего избранника на протяжении долгого времени. Однако Анна рассказывала, что познакомилась с ним 8 лет назад, когда училась за границей. Она признавалась, что супруг не хочет быть медийным человеком. Именно поэтому дочь актрисы скрывала его от общественности.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Накануне, 1 июня, актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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