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Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, появилась на похоронах матери вместе с супругом, которого она скрывала

На похороны Анастасии Заворотнюк пришла дочь Анна вместе с тайным мужем

0:48
Кино

Анна, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, появилась на похоронах матери в сопровождении мужа. Об этом пишут "Аргументы и Факты".

На похороны Анастасии Заворотнюк пришла дочь Анна вместе с тайным мужем
Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Издание отмечает, что девушка скрывала своего избранника на протяжении долгого времени. Однако Анна рассказывала, что познакомилась с ним 8 лет назад, когда училась за границей. Она признавалась, что супруг не хочет быть медийным человеком. Именно поэтому дочь актрисы скрывала его от общественности.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Накануне, 1 июня, актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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