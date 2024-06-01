Актриса Дафни Кин восхитилась Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом

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Дафни Кин расстроилась из-за того, что не появится в фильме "Дэдпул и Росомаха"

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Кино

Звезда картины "Логан: Росомаха" Дафни Кин расстроилась, так как не появится в фильме "Дэдпул и Росомаха". Об этом сообщил "On Demand Entertainment".

Дафни Кин расстроилась из-за того, что не появится в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дафни Кин заявила, что ей очень грустно. Кроме того, актрисе нравятся Хью Джекман и Райан Рейнольдс, исполнители главных ролей в будущем проекте.

"Это крайне грустно. Мне очень нравится Хью Джекман, а Райан Рейнольдс — легенда. Было бы здорово стать частью фильма", — сообщила она.

Мировая премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" состоится 26 июля. По сюжету Уэйд Уилсон окажется в организации "Управление временными изменениями". Это вынудит его вернуться к альтер-эго Дэдпулу, а также изменить историю вместе с Росомахой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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