Татьяна Навка высказалась о покойной Анастасии Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка высказалась в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет агентство ТАСС.
Татьяна Навка заявила, что вера актрисы в хорошее всегда будет с народом.
"Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной, вот это её неуныние и вера только в хорошее, светлое навсегда с нами. Нам очень не хватает Насти", — сообщила фигуристка.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Сегодня состоялось прощание с актрисой в Москве, в Покровском монастыре.
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