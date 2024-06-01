Татьяна Навка высказалась о покойной Анастасии Заворотнюк

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Татьяна Навка заявила, что вера Анастасии Заворотнюк в хорошее останется с народом

0:43
Кино

Фигуристка Татьяна Навка высказалась в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет агентство ТАСС.

Татьяна Навка заявила, что вера Анастасии Заворотнюк в хорошее останется с народом
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Татьяна Навка заявила, что вера актрисы в хорошее всегда будет с народом.

"Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной, вот это её неуныние и вера только в хорошее, светлое навсегда с нами. Нам очень не хватает Насти", — сообщила фигуристка.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Сегодня состоялось прощание с актрисой в Москве, в Покровском монастыре.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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