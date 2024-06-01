Режиссёр Федерико Альварес раскрыл новые подробности фильма "Чужой: Ромул"

Фильм "Чужой: Ромул" будет похож на первые части франшизы

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Режиссёр Федерико Альварес раскрыл новые подробности предстоящего фильма "Чужой: Ромул". Об этом пишет издание "Empire".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он рассказал, что картина будет похожа на первые фильмы франшизы — "Чужой" и "Чужие". Это станет заметно даже в дизайне космической станции. Она будет разделена на 2 части. "Рем" станет напоминать отсеки "Ностромо", а "Ромул" — колонию "Надежда Хадли".

Премьера фильма должна состояться 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправится на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте они встретятся с опасными инопланетянами.