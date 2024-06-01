Фильмы "Аквариум" и "Контакты" покажут на крупнейшем кинофестивале в Китае

На крупнейшем кинофестивале Китая покажут российские фильмы

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На 26-м Шанхайском международном кинофестивале покажут российские картины Ильи Шагалова "Аквариум" и Дмитрия Моисеева "Контакты". Соответствующая информация опубликована на сайте мероприятия.

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По сюжету "Аквариума" главный герой совершает поступок, который может сказаться негативным образом на его жизни. Он становится изгоем. При этом герой должен сделать выбор между семьёй и давней любовью, а также благополучием и неизвестным будущем.

В фильме "Контакты" показали жизнь на нашей планете после инопланетного вторжения. Медсестра Нина хочет при помощи вещества, которое вырабатывают пришельцы, помочь больному отцу. Однако вскоре она узнаёт правду об инопланетянах.

Шанхайский фестиваль пройдёт с 14 по 23 июня. Это крупнейшее мероприятие в сфере кино в Китае.