Вот на какую хитрость пошёл режиссёр "Весны на Заречной улицы", чтобы снять метель в бесснежном Запорожье

Сцену метели в "Весне на Заречной улицы" снимали с помощью кукурузника

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время съёмок фильмов погодные условия — это одна из самых больших сложностей, ведь невозможно попросить природу, чтобы она по заказу подарила снег или дождь, которые нужны по сюжету.

Фото: pixnio.com by Unknown author is licensed under Creative Commons CC0 License

"Весна на Заречной улице" снималась в Запорожье поздней осенью, и в этом городе не шёл снег, а между тем нужно было снять сцену с метелью. Ждать уже не оставалось времени, ведь съёмки не могли длиться до бесконечности: фильм нужно было закончить к определённому сроку.

Однажды природа всё-таки сжалилась над съёмочной группой: наконец-то начался снегопад, правда, не такой сильный, как было нужно, но режиссёр Марлен Хуциев нашёл выход из положения. Он решил вместе с остальными, кто участвовал в создании фильма, собирать снег отовсюду, где его было особенно много, и бросать на пропеллер кукурузника, который специально пригнали на съёмочную площадку.

Благодаря такой хитрости метель в кадре смотрится действительно впечатляюще и эффектно. Возникает иллюзия, будто крупные снежинки кружит в вихре настоящий ветер.