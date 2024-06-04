Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой, но эффективный раствор для огурцов
В Канаде учёному запретили расследовать случаи загадочной неврологической болезни
Туристов предостерегли от алкоголя и апельсинового сока на борту самолета
Спорт и конфирмация
Эксперт Лукацкий предупредил о необходимости беречь от хакеров смартфоны и ТВ
Белые и черные автомобили лидируют на рынке подержанных машин в России
Кинологи объяснили, почему собака будит хозяина по ночам
Украинской армии не "перебомбить" российскую
Политолог Гвритишвили: Грузия просчитала риски от принятия закона об иноагентах
Вот на какую хитрость пошёл режиссёр "Весны на Заречной улицы", чтобы снять метель в бесснежном Запорожье

Сцену метели в "Весне на Заречной улицы" снимали с помощью кукурузника

1:10
Кино

Во время съёмок фильмов погодные условия — это одна из самых больших сложностей, ведь невозможно попросить природу, чтобы она по заказу подарила снег или дождь, которые нужны по сюжету.

Сцену метели в "Весне на Заречной улицы" снимали с помощью кукурузника
Фото: pixnio.com by Unknown author is licensed under Creative Commons CC0 License

"Весна на Заречной улице" снималась в Запорожье поздней осенью, и в этом городе не шёл снег, а между тем нужно было снять сцену с метелью. Ждать уже не оставалось времени, ведь съёмки не могли длиться до бесконечности: фильм нужно было закончить к определённому сроку.

Однажды природа всё-таки сжалилась над съёмочной группой: наконец-то начался снегопад, правда, не такой сильный, как было нужно, но режиссёр Марлен Хуциев нашёл выход из положения. Он решил вместе с остальными, кто участвовал в создании фильма, собирать снег отовсюду, где его было особенно много, и бросать на пропеллер кукурузника, который специально пригнали на съёмочную площадку.

Благодаря такой хитрости метель в кадре смотрится действительно впечатляюще и эффектно. Возникает иллюзия, будто крупные снежинки кружит в вихре настоящий ветер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Вирусолог Виталий Зверев: западные вакцины от COVID могли нанести ущерб иммунитету
Туристов предостерегли от алкоголя и апельсинового сока на борту самолета
Спорт и конфирмация
Эксперт Лукацкий предупредил о необходимости беречь от хакеров смартфоны и ТВ
Белые и черные автомобили лидируют на рынке подержанных машин в России
Кинологи объяснили, почему собака будит хозяина по ночам
Украинской армии не "перебомбить" российскую
Политолог Гвритишвили: Грузия просчитала риски от принятия закона об иноагентах
Как приготовить масло с розмарином
Собчак рассказала об ажиотаже вокруг внешности Энистон и Кидман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников