Вот на какую хитрость пошёл режиссёр "Весны на Заречной улицы", чтобы снять метель в бесснежном Запорожье

Во время съёмок фильмов погодные условия — это одна из самых больших сложностей, ведь невозможно попросить природу, чтобы она по заказу подарила снег или дождь, которые нужны по сюжету.
"Весна на Заречной улице" снималась в Запорожье поздней осенью, и в этом городе не шёл снег, а между тем нужно было снять сцену с метелью. Ждать уже не оставалось времени, ведь съёмки не могли длиться до бесконечности: фильм нужно было закончить к определённому сроку.
Однажды природа всё-таки сжалилась над съёмочной группой: наконец-то начался снегопад, правда, не такой сильный, как было нужно, но режиссёр Марлен Хуциев нашёл выход из положения. Он решил вместе с остальными, кто участвовал в создании фильма, собирать снег отовсюду, где его было особенно много, и бросать на пропеллер кукурузника, который специально пригнали на съёмочную площадку.
Благодаря такой хитрости метель в кадре смотрится действительно впечатляюще и эффектно. Возникает иллюзия, будто крупные снежинки кружит в вихре настоящий ветер.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?