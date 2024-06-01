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Документальный фильм о снежных барсах "Хозяин Алтайских гор" выйдет в прокат 13 июня

Николай Дроздов и Константин Хабенский озвучили фильм о снежных барсах

0:57
Кино

Зоолог Николай Дроздов и актёр Константин Хабенский озвучили документальный фильм "Хозяин Алтайских гор". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".

Николай Дроздов и Константин Хабенский озвучили фильм о снежных барсах
Фото: flickr.com by Steve Tracy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Картину сняли в Национальном парке "Сайлюгемский". Он расположен на Алтае. Команда работала над фильмом на протяжении 3-х лет. Согласно заявлению авторов проекта, "Хозяин Алтайский гор" является первым очень подробным фильмом о жизни ирбисов. 

По сюжету в Национальном парке "Сайлюгемский" родился снежный барс по имени Турал. Его собратья не смогли пережить зиму, в отличие от главного героя. Однажды он сбегает из парка. Теперь ему предстоит выживать в дикой природе. Премьера фильма ожидается 13 июня.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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