Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как поливать в жару цветы
Освежающий напиток из мяты и лимона: добавьте в него семена чиа
Тополиный пух угрожает работоспособности двигателей автомобилей
Финансовая помощь от родителей отражает сегодняшнюю растущую стоимость жизни
NYP: Аллигаторы свободно гуляют в лабиринтах городских канализаций
Путевки в Китай летом можно найти от 107 тысяч рублей на двоих
Среди Терракотовой армии нашли погребальную камеру, наполненную сокровищами
Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Польза похудения для здоровья человека
Крис Пратт выразил желание принять участие в новом "Мире Юрского периода"

Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"

0:49
Кино

Крис Пратт признался, что хочет сыграть в новом фильме "Мир Юрского периода". Об этом он заявил порталу "Comic Book Resources".

Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр отметил, что пока Скарлетт Йоханссон, которая может исполнить главную роль, не предложила сняться вместе с ней в проекте. 

"Она пока не звонила, но я очень жду. Не стесняйтесь обращаться ко мне. Это, конечно, классные новости. Может быть, я вернусь, а может, и нет, но точно буду первым в очереди", — заявил он.

Ранее Крис Пратт уже играл в картинах по франшизе. Он исполнял роль Оуэна Грэйди. Новая часть "Мира Юрского периода" должна выйти в мировой прокат 2 июля 2025 года. В ближайшее время начнутся съёмки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Эксперты ответили, почему стоит завести черную кошку
Польза похудения для здоровья человека
Наталья Паволоцкая обвиняет родных в применении психотропных препаратов
Интервальное голодание полезно для похудения и снижения давления
Филлеры: неприятные побочные явления, о которых молчат косметологи
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Классическая домашняя сгущёнка из молока и сахара: готовится на плите
Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"
Представители поколения Z говорят, что они на пути к выходу на пенсию
Из-за налоговых изменений в России ожидается рост числа нелегальных автосервисов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников