Крис Пратт выразил желание принять участие в новом "Мире Юрского периода"

Крис Пратт хочет сняться в новом фильме "Мир Юрского периода"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Крис Пратт признался, что хочет сыграть в новом фильме "Мир Юрского периода". Об этом он заявил порталу "Comic Book Resources".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр отметил, что пока Скарлетт Йоханссон, которая может исполнить главную роль, не предложила сняться вместе с ней в проекте.

"Она пока не звонила, но я очень жду. Не стесняйтесь обращаться ко мне. Это, конечно, классные новости. Может быть, я вернусь, а может, и нет, но точно буду первым в очереди", — заявил он.

Ранее Крис Пратт уже играл в картинах по франшизе. Он исполнял роль Оуэна Грэйди. Новая часть "Мира Юрского периода" должна выйти в мировой прокат 2 июля 2025 года. В ближайшее время начнутся съёмки.