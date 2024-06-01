Крис Пратт выразил желание принять участие в новом "Мире Юрского периода"

Крис Пратт признался, что хочет сыграть в новом фильме "Мир Юрского периода". Об этом он заявил порталу "Comic Book Resources".
Актёр отметил, что пока Скарлетт Йоханссон, которая может исполнить главную роль, не предложила сняться вместе с ней в проекте.
"Она пока не звонила, но я очень жду. Не стесняйтесь обращаться ко мне. Это, конечно, классные новости. Может быть, я вернусь, а может, и нет, но точно буду первым в очереди", — заявил он.
Ранее Крис Пратт уже играл в картинах по франшизе. Он исполнял роль Оуэна Грэйди. Новая часть "Мира Юрского периода" должна выйти в мировой прокат 2 июля 2025 года. В ближайшее время начнутся съёмки.
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