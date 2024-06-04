Нарисовали один в один: отец из "Малыша и Карлсона" появился в двух других мультфильмах

В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Советские мультфильмы до сих пор пользуются огромной популярностью благодаря красивой и яркой картинке, забавным персонажам, интересным сюжетам, динамике, а главное — доброте и мудрости, которые несут в себе все эти сюжеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зрители любят подмечать неожиданные моменты, увиденные на экране, например, то, что двойники отца из "Малыша и Карлсона" участвовали в двух других мультфильмах, причём один из этих двойников не был человеком.

Через год после выпуска мультфильма про Карлсона вышли "Бременские музыканты", в которых на отца Малыша похож Петух. Странно сравнивать человека и птицу, но даже невооружённым глазом можно разглядеть в чертах Петуха уже знакомое лицо.

Через несколько лет после "Бременских музыкантов" был снят мультфильм "Трое из Простоквашино", в котором на отца Малыша невероятно похож отец дяди Фёдора. Это сходство стало ещё более очевидным, чем предыдущее.

Такие совпадения не были случайными. Советские мультипликаторы специально рисовали похожих персонажей, чтобы не выслушивать лишних вопросов от цензоров, которые любили в новых нарисованных героях искать сходство с политическими деятелями, а значит, и недопустимую сатиру.