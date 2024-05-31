Ольга Дибцева рассказала, почему разозлила гримёров на съёмках сериала "На солнечной стороне улицы"

Ольга Дибцева разозлила гримёров на съёмках сериала "На солнечной стороне улицы"

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Актриса Ольга Дибцева призналась, что гримёры разозлились на неё, когда она участвовала в сериале "На солнечной стороне улицы". Об этом звезда "Холопа" сообщила в интервью изданию "StarHit".

Фото: unsplash.com by frank mckenna is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ольга Дибцева рассказала, что в картине ей досталась роль исторического персонажа. Кожа героини должна была быть "фарфоровой". Поэтому гримёры запретили актрисе загорать.

"Я сказала: "Да, конечно!" — и в первый же день уснула на пляже. Загорела одной стороной тела и лица! Мои гримёры не то чтобы ругались, они меня чуть не убили! Пришлось очень долго подбирать косметику, чтобы закрасить всю эту историю", — призналась она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Дибцева рассказала о семейной традиции.