Стало известно, какие российские трейлеры получили премию "Golden Trailer Awards"

Трейлеры "Сто лет тому вперёд" и "Майор Гром: Игра" получили премию "Golden Trailer"

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Трейлеры фильмов "Сто лет тому вперёд" и "Майор Гром: Игра" стали победителями премии "Golden Trailer Awards". Соответствующая информация опубликована на сайте награды.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Трейлер картины Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" победил в номинации "Лучший зарубежный экшн", а ролик проекта Олега Трофима "Майор Гром: Игра" — в категории "Лучший зарубежный саундтрек". При этом на премию также претендовал фильм "Волшебник Изумрудного города". Тем не менее, трейлеру не удалось стать победителем.

Премия "Golden Trailer Awards" является ежегодной международной наградой в сфере маркетинга кинопродукции. Она вручается с 1999 года. Премия насчитывает больше 100 номинаций.