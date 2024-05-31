Стало известно, какие российские трейлеры получили премию "Golden Trailer Awards"

Трейлеры фильмов "Сто лет тому вперёд" и "Майор Гром: Игра" стали победителями премии "Golden Trailer Awards". Соответствующая информация опубликована на сайте награды.
Трейлер картины Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" победил в номинации "Лучший зарубежный экшн", а ролик проекта Олега Трофима "Майор Гром: Игра" — в категории "Лучший зарубежный саундтрек". При этом на премию также претендовал фильм "Волшебник Изумрудного города". Тем не менее, трейлеру не удалось стать победителем.
Премия "Golden Trailer Awards" является ежегодной международной наградой в сфере маркетинга кинопродукции. Она вручается с 1999 года. Премия насчитывает больше 100 номинаций.
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