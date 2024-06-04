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"Настя сделала мою жизнь счастливой": история любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв были очень счастливы друг с другом

2:53
Кино

30 мая не стало российской актрисы Анастасии Заворотнюк. В её последние минуты рядом с ней был её муж Пётр Чернышёв, с которым она прожила недолгую, но счастливую и яркую жизнь.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв были очень счастливы друг с другом
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Будущие супруги познакомились в 2007 году на передаче "Танцы на льду. Бархатный сезон", где 36-летняя Анастасия была ведущей, а Пётр выступал с Юлией Ковальчук. Впоследствии, вспоминая свою первую встречу с Чернышёвым, Заворотнюк признавалась, что влюбилась в него с первого взгляда.

"Я пробегала мимо участников уже в платье для съёмок, с уложенными волосами и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: моё. Это было похоже на электрический разряд. Даже не знаю, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза", — рассказывала актриса.

Позже она вновь была ведущей на другом ледовом шоу — "Ледниковый период", где начала всё больше сближаться с Чернышёвым. Илья Авербух вспоминал, как поставил для него романтический танец, посвящённый Анастасии.

"Она преодолела страх, встав на коньки и сделав тем самым шаг навстречу будущему мужу, в которого была безумно влюблена. Я рад был быть свидетелем светлой истории — истории рождения семьи Насти и Петра Чернышёва. Он исполнил для Анастасии танец-предложение, который я поставил специально для этого трогательного момента", — вспоминал Авербух.

В 2008 году влюблённые поженились. Свадьба не была пышной, но зато Анастасия и Пётр сильно любили друг друга и эта любовь не угасала с годами. Родственники и друзья счастливых супругов видели, что они не могли налюбоваться друг другом. Дети Заворотнюк от предыдущего брака нашли общий язык с Чернышёвым, и Анастасия говорила, что это полностью его заслуга, поскольку он очень тактичный и терпеливый человек.

"Настя сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого я люблю, любил и буду любить всю жизнь", — признавался Чернышёв.

Через десять лет у Заворотнюк и Чернышёва родилась их общая дочь, но вскоре счастливая сказка омрачилась страшным диагнозом, который врачи поставили актрисе. Чернышёв стал работать вдвое больше и все деньги отдавал на лечение любимой. Он был уверен, что сможет её спасти, и они вместе долго боролись с болезнью Анастасии, но болезнь оказалась слишком сильной. Анастасия умерла на руках мужа, и всё же, несмотря на все несчастья, которые навсегда разлучают дорогих друг другу людей, настоящая любовь умереть не может.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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