Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему ей пришлось покинуть шоу "Последний герой"

Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему покинула проект "Последний герой". Об этом она сообщила изданию "Телепрограмма".
Актриса призналась, что её укусило ядовитое животное — сколопендра.
"В "Последнем герое" на ТНТ я провела 15 дней на песке. Было классно! Если бы меня не укусила ядовитая сколопендра, то я бы побыла там ещё. На 11-й день мне стало более-менее нормально", — рассказала она.
Ирина Безрукова добавила, что после инцидента смогла пробыть на проекте ещё 4 дня.
"После укуса сколопендры я продержалась ещё 4 дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно", — сообщила актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Безрукова рассказала об опыте поездок в метро.
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