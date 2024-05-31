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Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему ей пришлось покинуть шоу "Последний герой"

Ирина Безрукова покинула шоу "Последний герой" из-за укуса сколопендры

0:54
Кино

Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему покинула проект "Последний герой". Об этом она сообщила изданию "Телепрограмма".

Ирина Безрукова покинула шоу "Последний герой" из-за укуса сколопендры
Фото: unsplash.com by Bervan Ince is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса призналась, что её укусило ядовитое животное — сколопендра.

"В "Последнем герое" на ТНТ я провела 15 дней на песке. Было классно! Если бы меня не укусила ядовитая сколопендра, то я бы побыла там ещё. На 11-й день мне стало более-менее нормально", — рассказала она.

Ирина Безрукова добавила, что после инцидента смогла пробыть на проекте ещё 4 дня.

"После укуса сколопендры я продержалась ещё 4 дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно", — сообщила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Безрукова рассказала об опыте поездок в метро.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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