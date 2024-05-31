Шайло Джоли-Питт, дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала документы о смене фамилии в день своего 18-летия. Об этом пишет таблоид "TMZ".
Сообщается, что событие произошло 27 мая. Дочь звёздной пары планирует изменить фамилию на Джоли. Пока просьбу Шайло не удовлетворили. Однако, как отмечает издание, "это лишь вопрос времени".
Ранее Pravda.Ru писала, что Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Тем не менее, пока неизвестно, сменила ли она фамилию официально.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.