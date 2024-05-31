Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин США предложил Китаю выбрать между Западом и РФ
Журналист Орлов: из-за легионеров русские игроки деградируют как футболисты
В Новороссийске сотрудник ДПС сбил дрон
На Дону открылся детский хирургический центр инновационных технологий
Ученые рассказали, как собаки реагируют на музыку
Новая Зеландия признана самой красивой страной в мире
Причины появления темных кругов под глазами и методы их устранения
Как приготовить лимонный курд
Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменит фамилию официально

Шайло Джоли-Питт подала документы о смене фамилии

Кино

Шайло Джоли-Питт, дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала документы о смене фамилии в день своего 18-летия. Об этом пишет таблоид "TMZ".

Шайло Джоли-Питт подала документы о смене фамилии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сообщается, что событие произошло 27 мая. Дочь звёздной пары планирует изменить фамилию на Джоли. Пока просьбу Шайло не удовлетворили. Однако, как отмечает издание, "это лишь вопрос времени".

Ранее Pravda.Ru писала, что Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Тем не менее, пока неизвестно, сменила ли она фамилию официально.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Последние материалы
Шайло Джоли-Питт подала документы о смене фамилии
Журналист Орлов: из-за легионеров русские игроки деградируют как футболисты
В Новороссийске сотрудник ДПС сбил дрон
На Дону открылся детский хирургический центр инновационных технологий
Ученые рассказали, как собаки реагируют на музыку
Новая Зеландия признана самой красивой страной в мире
Причины появления темных кругов под глазами и методы их устранения
Как приготовить лимонный курд
Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост
РФ стала четвертой экономикой мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников