Фильм "Царская охота" стал первым эротическим триллером во время перестройки

В 80-е годы прошлого века Анна Самохина была одной из самых красивых актрис советского кино.
Её первой ролью, которая принесла ей славу, стала роль Мерседес в фильме "Граф Монте-Кристо", снятом по роману Александра Дюма. Затем она сыграла в фильме "Воры в законе", который сделал её настоящей звездой.
Поскольку Анна пришла в кинематограф в период перестройки, когда цензура уже не была такой строгой, она часто снималась в откровенных сценах. Например, её роль в исторической драме "Царская охота" была воспринята как эротический триллер для своего времени.
К сожалению, жизнь Анны Самохиной оборвалась слишком рано из-за рака желудка. Её дочь Александра тоже стала актрисой.
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