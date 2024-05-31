Фильм "Царская охота" стал первым эротическим триллером во время перестройки

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Анна Самохина была признана одной из самых красивых актрис советского кино

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Кино

В 80-е годы прошлого века Анна Самохина была одной из самых красивых актрис советского кино.

Анна Самохина была признана одной из самых красивых актрис советского кино
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Её первой ролью, которая принесла ей славу, стала роль Мерседес в фильме "Граф Монте-Кристо", снятом по роману Александра Дюма. Затем она сыграла в фильме "Воры в законе", который сделал её настоящей звездой.

Поскольку Анна пришла в кинематограф в период перестройки, когда цензура уже не была такой строгой, она часто снималась в откровенных сценах. Например, её роль в исторической драме "Царская охота" была воспринята как эротический триллер для своего времени.

К сожалению, жизнь Анны Самохиной оборвалась слишком рано из-за рака желудка. Её дочь Александра тоже стала актрисой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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