Фильм "Царская охота" стал первым эротическим триллером во время перестройки

Анна Самохина была признана одной из самых красивых актрис советского кино

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

В 80-е годы прошлого века Анна Самохина была одной из самых красивых актрис советского кино.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Её первой ролью, которая принесла ей славу, стала роль Мерседес в фильме "Граф Монте-Кристо", снятом по роману Александра Дюма. Затем она сыграла в фильме "Воры в законе", который сделал её настоящей звездой.

Поскольку Анна пришла в кинематограф в период перестройки, когда цензура уже не была такой строгой, она часто снималась в откровенных сценах. Например, её роль в исторической драме "Царская охота" была воспринята как эротический триллер для своего времени.

К сожалению, жизнь Анны Самохиной оборвалась слишком рано из-за рака желудка. Её дочь Александра тоже стала актрисой.