В "Трёх мушкетёров" попала вещь из советского быта: такого в XVII веке быть точно не могло

В "Трёх мушкетёрах" можно увидеть вещь из советской эпохи

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Три мушкетёра" с Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым, Ириной Алфёровой, Алисой Фрейндлих давно уже стал классикой, как и одноимённый роман Александра Дюма.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Creative Commons CC0 License

Зрители по-прежнему любят наблюдать за Д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом на экране. Сражения, интриги, погони, любовь — всё это вечные темы, которые никогда не устаревают, поэтому у фильма, вышедшего в 1978 году, до сих пор много поклонников, которые, впрочем, любят не только восхищаться, но и находить киноляпы.

Одним из грубейших ляпов стало попадание в кадр предмета советского быта, который никак не мог быть в XVII веке. В то время ещё не существовало электрического освещения. Единственным источником света были свечи, однако зрители увидели в помещениях лампочки Ильича, которые появились 1878 году.

Несмотря на невнимательность создателей фильма и наблюдательность зрителей, этот момент не испортил "Трёх мушкетёров", тем более и в других всенародно любимых лентах порой встречаются подобные ошибки.