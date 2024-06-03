В "Трёх мушкетёров" попала вещь из советского быта: такого в XVII веке быть точно не могло

Фильм "Три мушкетёра" с Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым, Ириной Алфёровой, Алисой Фрейндлих давно уже стал классикой, как и одноимённый роман Александра Дюма.
Зрители по-прежнему любят наблюдать за Д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом на экране. Сражения, интриги, погони, любовь — всё это вечные темы, которые никогда не устаревают, поэтому у фильма, вышедшего в 1978 году, до сих пор много поклонников, которые, впрочем, любят не только восхищаться, но и находить киноляпы.
Одним из грубейших ляпов стало попадание в кадр предмета советского быта, который никак не мог быть в XVII веке. В то время ещё не существовало электрического освещения. Единственным источником света были свечи, однако зрители увидели в помещениях лампочки Ильича, которые появились 1878 году.
Несмотря на невнимательность создателей фильма и наблюдательность зрителей, этот момент не испортил "Трёх мушкетёров", тем более и в других всенародно любимых лентах порой встречаются подобные ошибки.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.