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В гневе сорвала парик и убежала: почему режиссёр не хотел брать Мишель Мерсье на роль Анжелики

Героиню фильма "Анжелика, маркиза Ангелов" могла сыграть Марина Влади

1:13
Кино

Сейчас сложно представить другую актрису кроме Мишель Мерсье в "Анжелике, маркизе Ангелов". Но в списке режиссёра Мерсье была на последнем месте.

Героиню фильма "Анжелика, маркиза Ангелов" могла сыграть Марина Влади
Фото: YouTube канал All we need is love by Скриншот видео YouTube канала All we need is love is licensed under public domain

Всё началось с Робера Оссейна, который был утверждён на роль Жоффрея де Пейрака. Он предложил на роль Анжелики свою жену Марину Влади. Долгое время режиссёр Бернар Бордери рассматривал именно эту кандидатуру, но её переманили в другой фильм.

Второй кандидаткой была Брижит Бардо, но она только что снялась в костюмном фильме и устала от корсетов, поэтому отказалась от роли. Попробовали Катрин Денёв, но она выглядела вялой. Режиссёр рассматривал всех более-менее известных блондинок: Джейн Фонду, Мирей Дарк, Монику Витти, Аннет Стройберг, Вирну Лизи, но всё было не то.

В отчаянии Бордери решил посмотреть кинопробы актрис-брюнеток и так на кастинг попала Мишель Мерсье. Но режиссёру не нравилось, как она играла. Разозлившись, Мишель в гневе сорвала с себя светлый парик и убежала. Тогда Бордери понял, что именно такой и должна была быть Анжелика.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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