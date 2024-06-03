Задолго до Пересильд в космос должен был лететь другой актёр: этот фильм так и не был снят

Задолго до "Вызова" в России планировали снять другой фильм в космосе

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"Вызов" обрёл бешеную популярность, поскольку это единственный художественный фильм не только в России, но и во всём мире, который снимался в космосе, однако 20 с лишним лет назад мог быть снят другой российский фильм, действие которого тоже происходило бы в космическом пространстве.

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В конце 90-х Юрий Кара планировал снять фильм "Тавро Кассандры" по одноимённому роману Чингиза Айтманова. Главную роль должен был исполнить Владимир Стеклов. Он готовился полететь в космос и проходил необходимые тренировки даже дольше, чем Юлия Пересильд.

"Я проходил программу длительного полёта. Нужно было знать конструкцию станции и корабля. Я даже по экипировке скафандра сдавал экзамен, хотя не должен был выходить в открытый космос", — вспоминал Стеклов.

К съёмкам фильма должны были присоединиться и зарубежные кинодеятели. Сам Джеймс Кэмерон собирался сесть в космический корабль и полететь вместе с российскими актёрами, но совсем незадолго до начала съёмок всё отменилось. По официальной версии, это произошло из-за нехватки необходимых денежных средств.