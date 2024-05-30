Всё пройдёт: этот фильм с Михаилом Боярским давно забыт, а песни звучат до сих пор

Юнгвальд-Хилькевич не любил вспоминать о фильме "Куда он денется!"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Песни "Всё пройдёт", "Городские цветы" и "Сивка-Бурка" вошли в нашу жизнь благодаря советскому кинематографу.

Фото: YouTube канал Кир Стомп by Скриншот видео YouTube канала Кир Стомп is licensed under public domain

Фильм "Куда он денется!", где они прозвучали, был снят в 1981 году режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Это произошло спустя два года после успеха его знаменитых "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров".

Однако новый фильм не стал популярным и был быстро забыт. Никто его не ругал и не хвалил, даже не обсуждал. Рассказ о колхозниках Закарпатья, о конкурсе художественной самодеятельности в Москве, об угнанном с ВДНХ тракторе и грузчике-музыканте, которого сыграл Михаил Боярский был далёк от реальности. Зрители в него не поверили.

Сам режиссёр не любит вспоминать об этом фильме. Как будто его и не было. Но зато хорошие песни, прозвучавшие в исполнении Боярского, остались с нами.