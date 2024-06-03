Палачей в советских фильмах играл один и тот же актёр: режиссёры не просто так приглашали именно его

В советских фильмах был актёр, который постоянно играл палачей и злодеев

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Далеко не все артисты любят играть отрицательных героев. С одной стороны, воплотить образ злодея иногда даже интереснее, чем образ абсолютно положительного человека, а с другой стороны, артисты порой боятся, что такое амплуа закрепится за ними и не даст успешно развиваться карьере, однако в советском кино был актёр, который спокойно относился к ролям, которые могут напугать зрителей.

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Леонид Филаткин был как будто создан для роли палача. Его внешность соответствовала этому образу: он был очень высоким, с вытянутым лицом, стеклянным взглядом, а руки у него были длиннее, чем по обычным человеческим пропорциям.

Филаткин сыграл палачей в целых четырёх фильмах. Были у него и другие роли, но только не добряков. В "Кольцах Альманзора" он сыграл пирата, а в "Сказании о добром витязе Фэт-Фрумосе" - одного из четырёх братьев-злодеев.

Актёра не тяготило то, что ему предлагали именно такие роли. Он относился к своей работе как настоящий профессионал и был убеждён в том, что актёру не может повредить ни одна роль, на то он и актёр, и действительно, лучшего палача просто невозможно представить. Публика боялась Филаткина, а значит, он прекрасно справлялся со своей задачей.