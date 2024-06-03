В "Великолепном веке" играет настоящий потомок Османской династии: это не Халит Эргенч

В "Великолепном веке" играет актриса, имеющая отношение к Османской династии

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Как бы удивительно это ни звучало, в сериале "Великолепный век" играет настоящий потомок Османской династии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rijksmuseum is licensed under Creative Commons CC0 License

Первый, кто приходит на ум, — это, конечно, Халит Эргенч. Он исполнил роль Сулеймана так блистательно, что возникает чувство, будто на экране настоящий султан, настолько он получился мужественным, величественным и нередко суровым, однако речь идёт не об этом актёре.

Сельма Эргеч, сыгравшая сестру Сулеймана, рассказывала, что в её родословной был 30-й султан Махмуд II, который правил с 1808 года и до самой смерти, а умер он в 1839 году.

Среди восторженных отзывов о "Великолепном веке" иногда проскакивает критика по поводу того, что в сериале слишком много вымысла, однако, снявшись в нём, Сельма Эргеч смогла хотя бы частично приобщиться к истории своего древнейшего рода.