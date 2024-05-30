Бри Ларсон дала важный совет актёрам, которые планируют сыграть супергероя

Бри Ларсон дала совет актёрам, которые планируют исполнить роль супергероя. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Актриса порекомендовала много тренироваться. Она сообщила, что актёрам следует обеспечить себе хорошую физическую форму ради заветной роли. Кроме того, Бри Ларсон рассказала, что в течение 45 минут надевала и снимала свой костюм на съёмках фильма "Капитан Марвел".
"Я написала всем закалённым в этом актёрам письмо, потому что мне казалось это странным и специфичным. Люди говорят: "Я не знаю, как это сделать лучше". В этом и вопрос. Тренируйтесь, потому что вам нужно так хорошо подготовить своё тело, насколько это возможно. Первая часть "Капитана Марвел", как сейчас помню. Мне потребовалось 45 минут, чтобы надеть и снять этот костюм", — сообщила она.
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