Бри Ларсон дала важный совет актёрам, которые планируют сыграть супергероя

Бри Ларсон посоветовала много тренироваться, чтобы сыграть супергероя

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Бри Ларсон дала совет актёрам, которые планируют исполнить роль супергероя. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актриса порекомендовала много тренироваться. Она сообщила, что актёрам следует обеспечить себе хорошую физическую форму ради заветной роли. Кроме того, Бри Ларсон рассказала, что в течение 45 минут надевала и снимала свой костюм на съёмках фильма "Капитан Марвел".

"Я написала всем закалённым в этом актёрам письмо, потому что мне казалось это странным и специфичным. Люди говорят: "Я не знаю, как это сделать лучше". В этом и вопрос. Тренируйтесь, потому что вам нужно так хорошо подготовить своё тело, насколько это возможно. Первая часть "Капитана Марвел", как сейчас помню. Мне потребовалось 45 минут, чтобы надеть и снять этот костюм", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала о фильме, в котором супергерои Советского Союза спасают страну от сверхзлодея.