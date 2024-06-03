Роберт Де Ниро в нескольких словах объяснил, почему у некоторых людей в преклонном возрасте портится характер

Роберт Де Ниро объяснил, почему у пожилых иногда бывает плохой характер

В прежние времена старость было принято ассоциировать с мудростью, однако не секрет, что часто пожилые люди позволяют себе грубые и резкие высказывания и порой ссорятся с близкими по пустякам.

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Это кажется удивительным, ведь те же самые люди в молодости могли быть гораздо мягче и покладистее. Роберт Де Ниро объяснил, почему так происходит. По словам актёра, с возрастом становится не так важно то, к чему люди стремятся в молодости.

"С возрастом желание хотеть понравиться людям становится менее важным. Гораздо больше хочется нравиться себе, но это невероятно трудно", — сказал однажды актёр.

Этим и объясняется то, что люди в преклонном возрасте порой перестают следить за собой в общении с окружающими. Что касается гармонии с собой, то её бывает сложно достичь из-за того, что редко человек подходит к зрелому возрасту без обид и разочарований, накопившихся за всю жизнь.