Роберт Де Ниро в нескольких словах объяснил, почему у некоторых людей в преклонном возрасте портится характер

В прежние времена старость было принято ассоциировать с мудростью, однако не секрет, что часто пожилые люди позволяют себе грубые и резкие высказывания и порой ссорятся с близкими по пустякам.
Это кажется удивительным, ведь те же самые люди в молодости могли быть гораздо мягче и покладистее. Роберт Де Ниро объяснил, почему так происходит. По словам актёра, с возрастом становится не так важно то, к чему люди стремятся в молодости.
"С возрастом желание хотеть понравиться людям становится менее важным. Гораздо больше хочется нравиться себе, но это невероятно трудно", — сказал однажды актёр.
Этим и объясняется то, что люди в преклонном возрасте порой перестают следить за собой в общении с окружающими. Что касается гармонии с собой, то её бывает сложно достичь из-за того, что редко человек подходит к зрелому возрасту без обид и разочарований, накопившихся за всю жизнь.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.