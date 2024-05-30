Стало известно, на каком кладбище могут похоронить Анастасию Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Об этом пишет "Mash".

Фото: commons.wikimedia.org by user:95jb14 is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Журналисты Telegram-канала сообщили, что на кладбище, которое находится недалеко от посёлка Крёшкино, захоронены некоторые другие члены семьи актрисы.

"Скорее всего, Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Новой Москве — где захоронен её отец и другие члены семьи. Само кладбище находится рядом с посёлком Крёшкино, где жила актриса", — сказано в сообщении.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.