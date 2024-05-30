Стало известно, на каком кладбище могут похоронить Анастасию Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Об этом пишет "Mash".
Журналисты Telegram-канала сообщили, что на кладбище, которое находится недалеко от посёлка Крёшкино, захоронены некоторые другие члены семьи актрисы.
"Скорее всего, Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Новой Москве — где захоронен её отец и другие члены семьи. Само кладбище находится рядом с посёлком Крёшкино, где жила актриса", — сказано в сообщении.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.