Коллега Анастасии Заворотнюк прокомментировал смерть актрисы

Актёр Олег Акулич дал комментарий изданию "Daily Storm" насчёт смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Он сообщил, что актриса являлась достойным человеком. Кроме того, она всегда была молодой.
"Царствие небесное. Она всегда была такая лёгкая, замечательная. И снимались с ней сколько вместе, и в спектаклях работали. Очень это хороший был человек. Знаете, она всегда была молода! Никогда её возраст не был виден", — рассказал актёр.
Олег Акулич также выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк. Он добавил, что актриса была женственной, несмотря на образы боевой девушки.
"Понимаете, она всё-таки женственная. И мне всегда казалось (несмотря на её образы боевой девушки), что Анастасия такая нежная, ранимая. Но как она вела себя во время болезни — для меня это было неожиданно. Жаль, что уходят такие люди в расцвете сил. Столько всего могла сделать, если бы не эта коварная болезнь! Но мы предполагаем — а Бог располагает. Соболезную", — сообщил Олег Акулич.
Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью. Ей было 53 года. Актриса в течение многих лет боролась с онкологическим заболеванием.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.