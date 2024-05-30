Коллега Анастасии Заворотнюк прокомментировал смерть актрисы

Олег Акулич заявил, что Анастасия Заворотнюк всегда была молодой

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Олег Акулич дал комментарий изданию "Daily Storm" насчёт смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он сообщил, что актриса являлась достойным человеком. Кроме того, она всегда была молодой.

"Царствие небесное. Она всегда была такая лёгкая, замечательная. И снимались с ней сколько вместе, и в спектаклях работали. Очень это хороший был человек. Знаете, она всегда была молода! Никогда её возраст не был виден", — рассказал актёр.

Олег Акулич также выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк. Он добавил, что актриса была женственной, несмотря на образы боевой девушки.

"Понимаете, она всё-таки женственная. И мне всегда казалось (несмотря на её образы боевой девушки), что Анастасия такая нежная, ранимая. Но как она вела себя во время болезни — для меня это было неожиданно. Жаль, что уходят такие люди в расцвете сил. Столько всего могла сделать, если бы не эта коварная болезнь! Но мы предполагаем — а Бог располагает. Соболезную", — сообщил Олег Акулич.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью. Ей было 53 года. Актриса в течение многих лет боролась с онкологическим заболеванием.