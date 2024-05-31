Режиссёр Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе

Гай Ричи создаст сериал о юном Шерлоке Холмсе

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Гай Ричи планирует создать сериал о молодом Шерлоке Холмсе. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

В основе сюжета ленты будут лежать книги писателя Энди Лэйна. Главную роль исполнит Хиро Файнс Тиффин. Ранее он сыграл в фильме "Министерство неджентльменских дел". Имена других актёров, а также сроки производства и дата премьеры пока не сообщаются.

При этом сейчас Гай Ричи уже работает над 4 другими проектами. Среди них — "Источник вечной молодости", "В сером", "Жена и собака", а также спин-офф "Рея Донована" в формате сериала.