Режиссёр Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе

Режиссёр Гай Ричи планирует создать сериал о молодом Шерлоке Холмсе. Об этом пишет издание "Variety".
В основе сюжета ленты будут лежать книги писателя Энди Лэйна. Главную роль исполнит Хиро Файнс Тиффин. Ранее он сыграл в фильме "Министерство неджентльменских дел". Имена других актёров, а также сроки производства и дата премьеры пока не сообщаются.
При этом сейчас Гай Ричи уже работает над 4 другими проектами. Среди них — "Источник вечной молодости", "В сером", "Жена и собака", а также спин-офф "Рея Донована" в формате сериала.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.