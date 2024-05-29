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"Чужие": Нонна Гришаева снялась в фантастическом фильме о будущем на Луне

Канал СТС представил многосерийную фантастическую комедию "Луна и мир"

1:10
Кино

На канале СТС стартует многосерийная фантастическая комедия "Луна и мир" с Нонной Гришаевой в главной роли.

Канал СТС представил многосерийную фантастическую комедию "Луна и мир"
Фото: YouTube канал Ipaf Cinema by Скриншот видео YouTube канала Ipaf Cinema is licensed under public domain

По сюжету, в 2040 году для защиты Земли от опасного астероида "Рускосмос" создаёт лунную станцию "Закат-1". Руководит станцией эксцентричная Ирина Цветкова, а в её подчинении оказываются: недалёкий майор Слава, хабалка пилот София, нерадивые инженеры Юрич и Рома, а также другие специалисты, которые не смогли найти себе место на Земле.

Когда на станцию прибывает астрофизик Венера Мышкина, то узнаёт, что команда на самом деле не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3. С этого момента начинаются самые интересные и смешные события.

"Снимали мы в декорациях, напоминающих атмосферу фильма "Чужие". Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего. В таком необычном антураже мы ещё и посмеемся", — рассказала Нонна Гришаева.

Первую серию комедийного сериала можно будет увидеть уже в понедельник 3 июня.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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