Комедия "Где находится нофелет?" основана на реальных событиях, но вопрос для незнакомок был другой

Комедия "Где находится нофелет?" основана на реальных событиях

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

В лирической комедии Геральда Бежанова "Где находится нофелет?" показана история зрелого мужчины Геннадия (Александр Панкратов-Чёрный), который не может справиться с робостью в общении с женщинами, и двоюродный брат Павел (Владимир Меньшов) пытается устроить его судьбу.

Фото: flickr.com by Sergey Rodovnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Павел подсказал Геннадию, что для удачного знакомства нужно обращаться на улице к девушкам с одним и тем же вопросом: "Не подскажете, где находится нофелет?", в котором странное слово "нофелет" — это всего-навсего "телефон" наоборот.

В основе этого сюжета лежит реальная история, которую сценаристу Анатолию Эйрамджану рассказал один из его знакомых. Гуляя по Баку, находчивый азербайджанец обращался к незнакомкам с вопросом: "Не подскажете, где находится Кюрасю?" Кюрасю — это переделанное название острова Кюрасао в Карибском бассейне.

Изначально в сценарий так и вошло слово "Кюрасю", но режиссёр посчитал, что оно звучит слишком мудрёно, особенно если учесть, что действие фильма происходит в Москве. В итоге было решено, что герой должен интересоваться местонахождением не экзотического острова, а всего-навсего телефона.