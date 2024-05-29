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Актёр Арсений Литвинов, сын звезды "Бандитского Петербурга", кинул на деньги 9 коллег

Сына заслуженного артиста России Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве

1:38
Кино

Сын заслуженного артиста РФ Владимира Литвинова, актёр Арсений Литвинов, оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством. Он набрал долгов у коллег-кинематографистов на сумму в несколько миллионов рублей и не спешит их возвращать.

Сына заслуженного артиста России Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Фото: YouTube канал FACTURA by Скриншот видео YouTube канала FACTURA is licensed under public domain

Один из обманутых коллег рассказал, что познакомился с Арсением Литвиновым на светской вечеринке. Спустя какое-то время Литвинов-младший стал просить у своего знакомого деньги в долг, придумывая разные причины: на цветочный магазин, жена в больнице, поставщики подвели с розами, налоговая заблокировала счета.

Деньги он брал под расписки с процентами, обещая вернуть целый миллион, хотя брал всего 890 тысяч рублей. Для подтверждения своей состоятельности Литвинов даже оформил на нового друга, как оказалось, фиктивную дарственную на квартиру, которой даже не владел.

По предварительным данным, от действий Литвинова пострадали 9 человек, все они из киноиндустрии и собираются подать коллективное заявление в полицию. Сам Арсений никаких комментариев по этому поводу не даёт.

Пострадавшие давали деньги в долг молодому актёру только из-за статуса его знаменитого отца, который сыграл в 107 фильмах и сериалах. Многие запомнили Владимира Литвинова по ролям в "Бандитском Петербурге" и "Улицах разбитых фонарей".

Карьера Арсения Литвинова-младшего не была настолько успешной: 33-летний актёр сыграл в кино всего 4 раза в эпизодических ролях.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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