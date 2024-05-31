6 интересных высказываний Данилы Козловского о любви, красоте, страхах и героях кино

Данила Козловский ценит простоту и знает, что такое страх облажаться

3:16 Your browser does not support the audio element. Кино

В многочисленных интервью Данила Козловский высказывался на различные жизненные темы, которые его волнуют.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр восхищается не только женщинами в целом, но и их качествами, которые кто-то может назвать слабостью, а кто-то — силой. Козловский не считает нескромностью желание выделиться в толпе и быть особенной. Он уверен, что это прекрасное женское качество. Впрочем, такой чертой в определённых ситуациях обладают и мужчины.

"Думаю, общая черта всех женщин мира — желание показать себя, и это замечательно. Мужчины тоже бывают не прочь показать себя, особенно когда хотят понравиться девушке", — говорил Козловский.

По поводу красоты актёр делился таким наблюдением: красивая внешность — это ещё не показатель уверенности в себе. Напротив, красивые люди часто могут страдать от каких-либо комплексов.

"Те, кого считают красавчиками, часто комплексуют по поводу своей внешности. Я не исключение. Сфотографироваться для семейного альбома в детстве для меня было настоящим испытанием. Это бесследно не проходит", — признавался Козловский.

Также он рассказывал, что очень ценит простоту и считает её невероятно полезным качеством, однако, по словам актёра, в жизни должно быть место не только ей.

"Я ценю простоту, эта штука может очень здорово работать, но я также ценю возможность при помощи одной-двух нот превратить простой звук в волшебный аккорд", — рассуждал Козловский.

Вопреки расхожему мнению о том, что актёры — невероятно пробивные и бесстрашные люди, которые никогда не сомневаются в своём успехе и правоте, Козловский не раз чувствовал страх и беспомощность.

"Я знаю, что такое оказаться перед необходимостью выбирать, и знаю, как непросто это бывает. Я знаю, как легко запутаться и потеряться и как сложно потом выбраться. И что такое страх облажаться, я тоже знаю", — рассказывал Козловский.

Конечно, он не мог обойти стороной тему кино и высказывал своё мнение о том, какими должны быть киногерои. По словам актёра, герой фильма должен быть живым человеком, в существование которого зрители верят.

"Герой должен быть живым и достоверным, а скопище пороков он или, наоборот, букет добродетелей — это пускай зрители разбираются. Моя задача — сделать так, чтобы им захотелось про этого парня думать и переживать за него", — высказывался Козловский.

К любви у актёра трепетное и глубокое отношение. Он верит, что это чувство идёт из глубины сердца и неподвластно рассудку. Оно возникает или не возникает не потому, что девушка соответствует или нет общепринятым канонам красоты.