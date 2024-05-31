6 интересных высказываний Данилы Козловского о любви, красоте, страхах и героях кино

В многочисленных интервью Данила Козловский высказывался на различные жизненные темы, которые его волнуют.
Актёр восхищается не только женщинами в целом, но и их качествами, которые кто-то может назвать слабостью, а кто-то — силой. Козловский не считает нескромностью желание выделиться в толпе и быть особенной. Он уверен, что это прекрасное женское качество. Впрочем, такой чертой в определённых ситуациях обладают и мужчины.
"Думаю, общая черта всех женщин мира — желание показать себя, и это замечательно. Мужчины тоже бывают не прочь показать себя, особенно когда хотят понравиться девушке", — говорил Козловский.
По поводу красоты актёр делился таким наблюдением: красивая внешность — это ещё не показатель уверенности в себе. Напротив, красивые люди часто могут страдать от каких-либо комплексов.
"Те, кого считают красавчиками, часто комплексуют по поводу своей внешности. Я не исключение. Сфотографироваться для семейного альбома в детстве для меня было настоящим испытанием. Это бесследно не проходит", — признавался Козловский.
Также он рассказывал, что очень ценит простоту и считает её невероятно полезным качеством, однако, по словам актёра, в жизни должно быть место не только ей.
"Я ценю простоту, эта штука может очень здорово работать, но я также ценю возможность при помощи одной-двух нот превратить простой звук в волшебный аккорд", — рассуждал Козловский.
Вопреки расхожему мнению о том, что актёры — невероятно пробивные и бесстрашные люди, которые никогда не сомневаются в своём успехе и правоте, Козловский не раз чувствовал страх и беспомощность.
"Я знаю, что такое оказаться перед необходимостью выбирать, и знаю, как непросто это бывает. Я знаю, как легко запутаться и потеряться и как сложно потом выбраться. И что такое страх облажаться, я тоже знаю", — рассказывал Козловский.
Конечно, он не мог обойти стороной тему кино и высказывал своё мнение о том, какими должны быть киногерои. По словам актёра, герой фильма должен быть живым человеком, в существование которого зрители верят.
"Герой должен быть живым и достоверным, а скопище пороков он или, наоборот, букет добродетелей — это пускай зрители разбираются. Моя задача — сделать так, чтобы им захотелось про этого парня думать и переживать за него", — высказывался Козловский.
К любви у актёра трепетное и глубокое отношение. Он верит, что это чувство идёт из глубины сердца и неподвластно рассудку. Оно возникает или не возникает не потому, что девушка соответствует или нет общепринятым канонам красоты.
"Девушка не автомобиль, нельзя заказать нужную комплектацию. Либо влюбился, либо нет. Не понимаю, как тут можно выбирать рационально. Если завтра мне встретится блондинка в красном и с идеальными формами по версии авторитетного мужского журнала, тогда влюблюсь? У меня так не получается", — делился Козловский.
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