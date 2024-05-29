Одна на миллион: Селин Дион страдает от редкого аутоиммунного заболевания

Селин Дион рассказала, что болезнь лишила её возможности петь

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Канадская певица, композитор и актриса Селин Дион впервые вышла на связь после того, как у неё диагностировали синдром ригидного человека — редкое заболевание аутоиммунной природы, поражающее центральную нервную систему.

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В 2022 году, когда певице было 56 лет, ей сообщили эту неприятную новость. По статистике, болезнь поражает одного-двух человек на миллион. Заболевание характеризуется прогрессирующим напряжением, скованностью мышц и сильными болезненными спазмами мускулатуры шеи, туловища и конечностей. Из-за этого легендарная певица больше не может петь.