Одна на миллион: Селин Дион страдает от редкого аутоиммунного заболевания

Канадская певица, композитор и актриса Селин Дион впервые вышла на связь после того, как у неё диагностировали синдром ригидного человека — редкое заболевание аутоиммунной природы, поражающее центральную нервную систему.
В 2022 году, когда певице было 56 лет, ей сообщили эту неприятную новость. По статистике, болезнь поражает одного-двух человек на миллион. Заболевание характеризуется прогрессирующим напряжением, скованностью мышц и сильными болезненными спазмами мускулатуры шеи, туловища и конечностей. Из-за этого легендарная певица больше не может петь.
"К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни. Порой они вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше", — рассказала Селин.
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