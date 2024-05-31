Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СНИЛС: что это такое, как оформить и зачем он нужен
Советы по спиливанию плодовых деревьев
В современных домах накапливается в 2,1 раза больше радона, установили экологи
Британский эксперт по ЖКХ предупредил об опасности соды и уксуса для чистки труб
Сколько необходимо ходить в спортзал в 40+
Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью ударили по складам
Лес уже радует дарами природы. Рассказываем, что собирать
Немецкий депутат извинилась за сравнение Олафа Шольца с аутистом
Нюша удивила всех на премии ИРИ в эффектном красном платье
Два секрета долголетия Владимира Зельдина, дожившего до 101 года в ясном уме

Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни

1:08
Кино

Владимир Зельдин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он умер в 101 год, будучи бодрым, полным сил и в ясном уме, что, к сожалению, удаётся не каждому человеку, будь то актёр или представитель другой профессии.

Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ещё незадолго до смерти Зельдин продолжал выходить на сцену в театре и сниматься в кино. Ему удалось стать долгожителем не благодаря генам, а благодаря атмосфере, которая царила в семье, в которой он родился.

"Многое в жизни зависит от семьи, в которой вырос", — говорил Зельдин.

Родители Владимира Михайловича жили очень дружно и никогда не ссорились. Такой светлый образ отпечатался в памяти их сына и поддерживал его на протяжении всей жизни.

У Зельдина был ещё один способ, позволивший ему преодолеть 100-летний рубеж: актёр очень любил трудиться и получал от этого удовольствие. Он был уверен, что нет ничего хуже для человека, чем бездействие и лень.

"Чем больше человек работает, тем дольше он живёт", — рассуждал Зельдин.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Нюша удивила всех на премии ИРИ в эффектном красном платье
Более половины россиян планируют потратить до 100т рублей на ремонт
Ученые из ЮУрГУ разработали напиток для контроля над диабетом
Чем какао полезнее горячего шоколада: особенности напитков
"Росгосстрах": рождение детей заставляет россиян пересмотреть автомобильные привычки
Клиенты ВТБ планируют взять ипотеку на недвижимость в Крыму
Нутрициолог Ильичева рассказала, какой должна быть полезная окрошка
Nissan отзывает 84 000 автомобилей из-за опасных подушек безопасности Takata
Пять распространенных мифов о ретиноле, в которые пора перестать верить
Свыше 30 тысяч билет купили на суперфинал Кубка России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников