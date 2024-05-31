Два секрета долголетия Владимира Зельдина, дожившего до 101 года в ясном уме

Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Зельдин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он умер в 101 год, будучи бодрым, полным сил и в ясном уме, что, к сожалению, удаётся не каждому человеку, будь то актёр или представитель другой профессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ещё незадолго до смерти Зельдин продолжал выходить на сцену в театре и сниматься в кино. Ему удалось стать долгожителем не благодаря генам, а благодаря атмосфере, которая царила в семье, в которой он родился.

"Многое в жизни зависит от семьи, в которой вырос", — говорил Зельдин.

Родители Владимира Михайловича жили очень дружно и никогда не ссорились. Такой светлый образ отпечатался в памяти их сына и поддерживал его на протяжении всей жизни.

У Зельдина был ещё один способ, позволивший ему преодолеть 100-летний рубеж: актёр очень любил трудиться и получал от этого удовольствие. Он был уверен, что нет ничего хуже для человека, чем бездействие и лень.