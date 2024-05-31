Два секрета долголетия Владимира Зельдина, дожившего до 101 года в ясном уме

Владимир Зельдин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он умер в 101 год, будучи бодрым, полным сил и в ясном уме, что, к сожалению, удаётся не каждому человеку, будь то актёр или представитель другой профессии.
Ещё незадолго до смерти Зельдин продолжал выходить на сцену в театре и сниматься в кино. Ему удалось стать долгожителем не благодаря генам, а благодаря атмосфере, которая царила в семье, в которой он родился.
"Многое в жизни зависит от семьи, в которой вырос", — говорил Зельдин.
Родители Владимира Михайловича жили очень дружно и никогда не ссорились. Такой светлый образ отпечатался в памяти их сына и поддерживал его на протяжении всей жизни.
У Зельдина был ещё один способ, позволивший ему преодолеть 100-летний рубеж: актёр очень любил трудиться и получал от этого удовольствие. Он был уверен, что нет ничего хуже для человека, чем бездействие и лень.
"Чем больше человек работает, тем дольше он живёт", — рассуждал Зельдин.
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